2024 Süper Kupa finali tarihi: Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa için geri sayım başladı. İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek Süper Kupa finalinin tarihi merak konusu olurken, konuya ilişkin gözler Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı tarihine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı öncesinde zorlu mücadelenin oynanacağı tarih taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, Süper Kupa finali nerede oynanacak?" İşte 2024 Süper Kupa finali tarihi...
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SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa finalinin tarihi henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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