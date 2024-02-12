ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz dönemi finallerinin tamamlanmasının ardından gözler, ATA AÖF bütünleme sınavı tarihlerine çevrildi. 3 oturum şeklinde uygulanacak ATA AÖF bütünleme sınavı öncesinde sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri...
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ATA AÖF bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak bütünleme sınavının giriş belgeleri 'https://obs.atauni.edu.tr' adresinden öğrencilerin erişimine sunulacak. Peki, "ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024, erişime açıldı.
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.
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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00
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