REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. Peki, Regaip Kandili gecesi ne olmuştur, niçin kutlanır? İşte, Regaib Kandili anlamı, önemi ve fazileti ile ilgili detaylı bilgiler

REGAİP KANDİLİ NE ANLAMA GELİR?

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.