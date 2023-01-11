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2023 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip Kandili anlamı ve faziletleri, okunacak sure ve dualar...

2023 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili anlamı ve faziletleri

Üç Aylar'ın habercisi olarak kabul gören, Regaip Kandili için geri sayım başladı. Regaip Kandili'nde okunacak sure ve dualar İslam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi Regaib, 'kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış' anlamına gelmektedir. İşte 2023 Regaip Kandili tarihi ve faziletleri...

Giriş: 11.01.2023 - 22:54 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Recep, şaban, ramazan 'Üç Aylar'ın' başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nin tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili ibadetleri İslam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "2023 Regaip Kandili ne zaman?" İşte 2023 Regaip Kandili tarihi...

  • REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

     

    Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

     

  • REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? 

    Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. Peki, Regaip Kandili gecesi ne olmuştur, niçin kutlanır? İşte, Regaib Kandili anlamı, önemi ve fazileti ile ilgili detaylı bilgiler

    REGAİP KANDİLİ NE ANLAMA GELİR?

    İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

  • REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

     

    Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

     

    Ayet-i kerîmede buyrulur:

     

    “(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

     

    Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

     

    Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

     

     

  • “–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur.

     

    Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

     

    Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

     

    Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

     

    Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

     

    Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

     

  • Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

     

    Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

     

    Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

     

    Tekrar secde edip yine yetmiş kere

     

    Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

     

    Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

     

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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