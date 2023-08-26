5. DEMOKRATİK KONGRE CUMHURİYETİ

IEP'nin raporuna göre Kongo, 2020 yılında komşu Zambiya ile tartışmalı topraklar ve bozulan ilişkiler nedeniyle kısmen en tehlikeli beşinci ülke konumunda. Bu durum iki ülkenin askeri güçleri arasında sınır çatışmalarına yol açtı. Şiddet, Kongo'nun 2022'de gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 13'üne mal oldu.

31 Temmuz 2023 itibarıyla ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongo'yu "Seyahati yeniden değerlendirin" ülkesi olarak sıralıyor ve "Silahlı soygun, silahlı haneye tecavüz ve saldırı gibi şiddet içeren suçların yaygın olduğunu ve yerel polisin etkili bir şekilde müdahale edecek kaynaklara sahip olmadığını" belirtiyor.

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