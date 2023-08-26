Dünyanın en tehlikeli 5 ülkesi
IEP (Institute for Economics & Peace) tarafından yayınlanan Küresel Barış Endeksi, 23 farklı etkeni göz önünde bulundurarak ülkeleri analiz ediyor. Rapor bu yıl da açıklandı ve böylece dünyanın en tehlike ülkeleri belirlendi. İşte, o 5 ülke...
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5. DEMOKRATİK KONGRE CUMHURİYETİ
IEP'nin raporuna göre Kongo, 2020 yılında komşu Zambiya ile tartışmalı topraklar ve bozulan ilişkiler nedeniyle kısmen en tehlikeli beşinci ülke konumunda. Bu durum iki ülkenin askeri güçleri arasında sınır çatışmalarına yol açtı. Şiddet, Kongo'nun 2022'de gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 13'üne mal oldu.
31 Temmuz 2023 itibarıyla ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongo'yu "Seyahati yeniden değerlendirin" ülkesi olarak sıralıyor ve "Silahlı soygun, silahlı haneye tecavüz ve saldırı gibi şiddet içeren suçların yaygın olduğunu ve yerel polisin etkili bir şekilde müdahale edecek kaynaklara sahip olmadığını" belirtiyor.
Fotoğraf: AA
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4. GÜNEY SUDAN
Afrika ülkesi Güney Sudan, Sudan'dan ayrıldı ve 2011'de bağımsız bir devlet kurdu ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar Güney Sudan'ı istikrarsız kılıyor. Bu durum, 4 milyon insanı evlerinden kaçmak zorunda bırakarak nüfusun yüzde 42'sini yerinden etti.
IEP'nin raporuna göre, Sahra Altı Afrika ülkesindeki iç çatışmalar 2022'de arttı ve ülke gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 39,7'sini şiddete kaptırdı.
Fotoğraf: AA
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3. SURİYE
Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, onlarca yıldır dünyanın en büyük mülteci krizi haline gelen çatışmaların başlamasından bu yana çoğu çocuk olmak üzere 5,5 milyon insanın Suriye'den kaçtığını tahmin ediyor. IEP'ye göre Suriye nüfusunun yüzde 61'i yerinden edilmiş durumda.
Fotoğraf: AA
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2. YEMEN
Yemen Dış İlişkiler Konseyi'ne göre, Suudi liderliğindeki koalisyon ile İran destekli Husi isyancıları arasındaki iç savaşta 2015'ten bu yana 150 bin kişi öldü.
Buna ek olarak, Yemen giderek daha fazla şiddet içeren suçlarla boğuşuyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 13'ü mülteci veya ülke içinde yerinden edilmiş kişilerden oluşuyor. Anketler, ikinci en tehlikeli ülkedeki insanların yüzde 51'inin kendilerini geçmişe göre daha az güvende hissettiğini gösteriyor.
Fotoğraf: AA
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1. AFGANİSTAN
Taliban'ın 2021'de yönetimi ele geçirmesinden bu yana çok az kişinin ülkeyi terk etmesine izin verildi ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Taliban güçleri eski yetkilileri idam etti ve gazetecilerin, aktivistlerin ve insan hakları savunucularının evlerine baskın düzenledi. Kadın ve kız çocuklarının hakları saldırı altında ve daha önce otorite pozisyonunda olan birçok kadın işten çıkarıldı.
Fotoğraf: AA
Kaynak: 2023 Küresel Barış Endeksi ve How to Stuff Works