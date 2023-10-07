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        Haberler Gündem 2023-2024 VGM burs başvuru tarihleri: VGM bursu başvuru şartları nelerdir, nasıl, nereden başvuru yapılır?

        VGM burs başvuru tarihleri: VGM bursu başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. VGM burs başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, "VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, VGM bursu başvuru şartları nelerdir, nasıl, nereden başvuru yapılır?" İşte 2023-2024 VGM burs başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 01:35 Güncelleme: 07.10.2023 - 01:35
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        • 1

          VGM burs başvurularında geri sayım sürüyor. Bilindiği gibi VGM eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan biridir. Peki, "VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, VGM bursu başvuru şartları nelerdir, nasıl, nereden başvuru yapılır?" İşte VGM burs başvuru şartları...

        • 2

          VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

          VGM burs başvuruları 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.

        • 3

          VGM BURSU NE KADAR?

          2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

        • 4

          VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

        • 5

          Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

        • 6

          VGM BURSU HANGİ AYLARDA VE KAÇ AY YATIYOR?

          Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) yükseköğrenim bursu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bir eğitim yılında 9 ay ortaöğrenim bursu (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

        • 7

          VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

          Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

          a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

          b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

          c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

          ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

          d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

          e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

          f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

          g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

          Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

          Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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