2022'ye girmemizle birlikte hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan yeni yılın resmi tatilleri oldu. Yurt genelindeki milyonlarca çalışan vatandaşımız, bugünlerde dinlenme fırsatı buluyor. Gerek milli gerek dini olarak kutlanan 2022 resmi tatil listesini sizler için bir araya getirdik. İşte 2022 resmi tatil günleri...

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

2022 Yılbaşı Tatili

2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili bir gündür.