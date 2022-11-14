Son şampiyon Fransa, Danimarka ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alan Tunus'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
- Kupaya katılma mücadelesi
Jalel Kadri'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tunus Milli Takımı, Afrika Elemeleri ikinci turunda Ekvator Ginesi, Zambiya ve Moritanya ile mücadele etti.
Oynadığı müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Afrika ekibi, B Grubu'nu 13 puanla lider tamamladı.
Üçüncü turda Mali ile karşılaşan Tunus, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği rakibiyle rövanşta 0-0 berabere kaldı ve Katar 2022 bileti almayı başardı.
Tunus'un 12 kez fileleri havalandırdığı ve 2 gol yediği eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
İkinci tur:
Tunus-Ekvator Ginesi: 3-0
Zambiya-Tunus: 0-2
Tunus-Moritanya: 3-0
Moritanya-Tunus: 0-0
Ekvator Ginesi-Tunus: 1-0
Tunus-Zambiya: 3-1
Puan durumu:
Üçüncü tur:
Mali-Tunus: 0-1
Tunus-Mali: 0-0
- Öne çıkan oyuncuları
Tunus Milli Takımı'nın 2022 Katar'daki en önemli kozu, golcü oyuncu Wahbi Khazri olacak.
Khazri, milli takımda attığı 24 golle aktif oyuncular arasındaki en skorer isim olarak öne çıkıyor.
Kasımpaşa'da forma giyen Mortadha Ben Ouanes'in de kadrosunda yer aldığı Tunus, orta sahada görev yapan Ellyes Skhiri ve Hannibal Mejbri gibi oyuncularla D Grubu'nda sürpriz yapmaya çalışacak.
- Dünya Kupası geçmişi
Tunus Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası'na 5 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 15 maç yapan Tunus, bunlardan sadece 2'sini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı.
Tunus, Dünya Kupası tarihi boyunca 13 gol attı, kalesinde 25 gol gördü.
Tunus, 1978, 1998, 2002, 2006 ve 2018'de katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaramadı.
Afrika temsilcisinin Dünya kupaları geçmişi şöyle:
1978 - Grup aşaması
1998 - Grup aşaması
2002 - Grup aşaması
2006 - Grup aşaması
2018 - Grup aşaması
- Maç takvimi
Tunus'un 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
22 Kasım Salı:
16.00 Danimarka-Tunus (Education City Stadı-Doha)
26 Kasım Cumartesi:
13.00 Tunus-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)
30 Kasım Cumartesi:
18.00 Tunus-Fransa (Education City Stadı-Doha)
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