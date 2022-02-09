Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan 2022 Brit Ödülleri, O2 Arena'da düzenlenen törenle kazanlara takdim edildi. Geçtiğimiz senelerde pandemi nedeniyle kısıtlı davetli sayısıyla gerçekleşen ödül gecesi, bu yıl oldukça renkliydi. Hazırlıkları yetişmediği için Las Vegas'taki şovu ertelenen şarkıcı Adele performansıyla göz doldururken geceden üç ödülle döndü. Ünlü şarkıcı, Yılın Şarkısı, Yılın Sanatçısı ve Yılın Albümü ödüllerinin sahibi oldu.