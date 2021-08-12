2021 MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar açıklandı

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – “BROWN SKIN GIRL” –
Parkwood Entertainment / Columbia Records – Görüntü Yönetmeni:
Benoit Soler, Malik H. Sayeed, MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago
Gonzalez, Ryan Helfant
Billie Eilish – “Therefore I Am” – Darkroom / Interscope
Records – Görüntü Yönetmeni: Rob Witt
Foo Fighters – “Shame Shame” – Roswell Records / RCA Records
– Görüntü Yönetmeni: Santiago Gonzalez
Justin Bieber ft. Chance The Rapper – “Holy” – RBMG/Def Jam
– Görüntü Yönetmeni: Elias Talbot
Lady Gaga – “911” – Interscope Records – Görüntü
Yönetmeni: Jeff Cronenweth
Lorde – “Solar Power” – LAVA/Republic Records – Görüntü
Yönetmeni: Andrew Stroud
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ
Beyoncé, Shatta Wale, Major Lazer – “ALREADY” – Parkwood
Entertainment / Columbia Records – Sanat Yönetmeni: Susan Linns,
Gerard Santos
Ed Sheeran – “Bad Habits” – Atlantic Records – Sanat
Yönetmeni: Alison Dominitz
Lady Gaga – “911” – Interscope Records – Sanat Yönetmeni:
Tom Foden, Peter Andrus
Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Columbia
Records – Sanat Yönetmeni: John Richoux
Saweetie ft. Doja Cat – “Best Friend” – Warner Records –
Sanat Yönetmeni: Art Haynes
Taylor Swift – “willow” – Republic Records – Sanat
Yönetmeni: Ethan Tobman, Regina Fernandez
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Bella Poarch – “Build A Bitch” – Warner Records – Görsel
Efektler: Andrew Donoho, Denhov Visuals, Denis Strahhov, Rein
Jakobson, Vahur Kuusk, Tatjana Pavlik, Yekaterina Vetrova
Coldplay – “Higher Power” – Atlantic Records – Görsel
Efektler: Mathematic
Doja Cat & The Weeknd – “You Right” – Kemosabe Records / RCA
Records – Görsel Efektler: La Pac, Anthony Lestremau, Julien
Missaire, Petr Shkolniy, Alexi Bailla, Micha Sher, Antoine Hache,
Mikros MPC, Nicolas Huget, Guillaume Ho Tsong Fang, Benjamin Lenfant,
Stephane Pivron, MPC Bangalore, Chanakya Chander, Raju Ganesh, David
Rouxel
Glass Animals – “Tangerine” – Republic Records – Görsel
Efektler: Ronan Fourreau
Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Columbia
Records – Görsel Efektler: Mathematic
P!NK – “All I Know So Far” – RCA Records – Görsel Efektler:
Dave Meyers, Freenjoy Inc
EN İYİ GÖRSEL KOREOGRAFİ
Ariana Grande – “34+35” – Republic Records – Koreograf:
Brian Nicholson & Scott Nicholson
BTS – “Butter” – BIGHIT MUSIC – Koreograf: SON SUNG DEUK
With BHM PERFORMANCE DIRECTING TEAM
Ed Sheeran – “Bad Habits” – Atlantic Records – Koreograf:
Natricia Bernard
Foo Fighters – “Shame Shame” – Roswell Records / RCA Records
– Koreograf: Nina McNeely
Harry Styles – “Treat People With Kindness” – Columbia Records
– Koreograf: Paul Roberts
Marshmello & Halsey – “Be Kind” – Astralwerks / Capitol
Records – Koreograf: Dani Vitale
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