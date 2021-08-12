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2021 MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar açıklandı - Magazin haberleri

2021 MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar açıklandı

MTV, 2021 yılı Video Müzik Ödülleri (Video Music Awards) adaylarını duyurdu. Listede Justin Bieber 7 adaylık ile ilk sırada yer alırken, Megan Thee Stallion 6 adaylıkla ikinci sırada. Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon ve Lil Nas X gibi isimler de 2021 MTV Video Müzik Ödülleri aday listesinde öne çıktı. İşte aday olan isimler...

12.08.2021 - 14:37 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Bu isimleri Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon ve Lil Nas X gibi isimler adaylıkları ile takip ederken, ilk kez aday olan Olivia Rodrigo 5 adaylık ile listede yer alıyor.

    OYLAMA BAŞLADI

    2021 Video Müzik Ödülleri, Türkiye saatiyle 12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece, Barclays Center'dan canlı olarak yayınlanmak üzere New York’a dönüyor. Ödül Töreni, 180 ülke ve bölgede farklı dillerde küresel lineer ve dijital platformlarda yayınlanıyor ve yaklaşık 30'a yakın dilde 400 milyon aileye ulaşıyor.

    Bugünden itibaren müzikseverler, 3 Eylül 2021 Cuma gününe kadar vma.mtv.com'u ziyaret ederek "Yılın Videosu", "Yılın Sanatçısı", "En İyi İşbirliği" ve daha fazlası dahil olmak üzere cinsiyetten bağımsız 14 kategoride favorilerine oy verebiliyorlar. Facebook tarafından sunulan “En İyi Yeni Sanatçı” için oylama, 12 Eylül 2021 Pazar günü gösteride aktif olmaya devam edecek. “En İyi Grup” ve “Yazın Şarkısı” dahil olmak üzere sosyal kategoriler için adaylıklar daha sonraki bir tarihte açıklanacak. İşte MTV Video Müzik Ödülleri adayları...

  • YILIN MÜZİK KLİBİ

    Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP” – Atlantic Records

    DJ Khaled ft. Drake – “POPSTAR” (Starring Justin Bieber) – OVO
    / We The Best / Epic Records

    Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More” – Kemosabe Records / RCA
    Records

    Ed Sheeran – “Bad Habits” – Atlantic Records

    Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Columbia
    Records

    The Weeknd – “Save Your Tears” – XO / Republic Records

    YILIN SANATÇISI

    Ariana Grande – Republic Records

    Doja Cat – Kemosabe Records / RCA Records

    Justin Bieber – Def Jam

    Megan Thee Stallion – 300 Entertainment

    Olivia Rodrigo – Geffen Records

    Taylor Swift – Republic Records

  • YILIN ŞARKISI

    24kGoldn ft. iann dior – “Mood” – RECORDS LLC / Columbia
    Records

    Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave The Door Open”
    – Aftermath Entertainment / Atlantic Records

    BTS – “Dynamite” – BIGHIT MUSIC

    Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP” – Atlantic Records

    Dua Lipa – “Levitating” – Warner Records

    Olivia Rodrigo – “drivers license” – Geffen Records

    EN İYİ YENİ SANATÇI

    24kGoldn – RECORDS LLC / Columbia Records

    Giveon – Epic Records / Not So Fast

    The Kid LAROI – Columbia Records

    Olivia Rodrigo – Geffen Records

    Polo G – Columbia Records

    Saweetie – Warner Records

  • YILIN PUSH PERFORMANSI

    Eylül 2020: Wallows – "Are You Bored Yet?" – Columbia Records

    Ekim 2020: Ashnikko – "Daisy" – Warner Records

    Kasım 2020: SAINt JHN – "Gorgeous" – Godd Complexx / HITCO

    Aralık 2020: 24kGoldn – "Coco" – RECORDS LLC / Columbia Records

    Ocak 2021: JC Stewart – "Break My Heart" – Elektra Music Group

    Şubat 2021: Latto – "Sex Lies" – RCA Records

    Mart 2021: Madison Beer – "Selfish" – Epic Records / Sing It Loud

    Nisan 2021: The Kid LAROI – "WITHOUT YOU" – Columbia Records

    Mayıs 2021: Olivia Rodrigo – "drivers license" – Geffen Records

    Haziran 2021: girl in red "Serotonin" – world in red / AWAL

    Temmuz 2021: Fousheé – "my slime" – RCA Records

    Ağustos 2021: jxdn – “Think About Me” – DTA Records / Elektra
    Music Group

    EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

    24kGoldn ft. iann dior – “Mood” – RECORDS LLC / Columbia
    Records

    Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP” – Atlantic Records

    Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More” – Kemosabe Records / RCA
    Records

    Drake ft. Lil Durk – “Laugh Now Cry Later” – OVO / Republic
    Records

    Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches” – Def Jam

    Miley Cyrus ft. Dua Lipa – “Prisoner” – RCA Records

  • EN İYİ POP

    Ariana Grande – “positions” – Republic Records

    Billie Eilish – “Therefore I Am” – Darkroom / Interscope
    Records

    BTS – “Butter” – BIGHIT MUSIC

    Harry Styles – “Treat People With Kindness” – Columbia Records

    Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches” – Def Jam

    Olivia Rodrigo – “good 4 u” – Geffen Records

    Shawn Mendes – “Wonder” – Island Records

    Taylor Swift – “willow” – Republic Records

    EN İYİ HİP-HOP

    Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP” – Atlantic Records

    Drake ft. Lil Durk – “Laugh Now Cry Later” – OVO / Republic
    Records

    Lil Baby ft. Megan Thee Stallion – “On Me (remix)” – Quality
    Control / Motown

    Moneybagg Yo – “Said Sum” – N-Less Entertainment / Interscope
    Records

    Polo G – “RAPSTAR” – Columbia Records

    Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – “FRANCHISE” – Cactus
    Jack / Epic Records

    EN İYİ ROCK

    Evanescence – “Use My Voice” – BMG

    Foo Fighters – “Shame Shame” – Roswell Records / RCA Records

    John Mayer – “Last Train Home” – Columbia Records

    The Killers – “My Own Soul's Warning” – Island

    Kings Of Leon – “The Bandit” – RCA Records

    Lenny Kravitz – “Raise Vibration” – Roxie Records / BMG

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