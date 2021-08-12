2021 MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar açıklandı

Bu isimleri Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon ve Lil Nas X gibi isimler adaylıkları ile takip ederken, ilk kez aday olan Olivia Rodrigo 5 adaylık ile listede yer alıyor.

OYLAMA BAŞLADI

2021 Video Müzik Ödülleri, Türkiye saatiyle 12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece, Barclays Center'dan canlı olarak yayınlanmak üzere New York’a dönüyor. Ödül Töreni, 180 ülke ve bölgede farklı dillerde küresel lineer ve dijital platformlarda yayınlanıyor ve yaklaşık 30'a yakın dilde 400 milyon aileye ulaşıyor.

Bugünden itibaren müzikseverler, 3 Eylül 2021 Cuma gününe kadar vma.mtv.com'u ziyaret ederek "Yılın Videosu", "Yılın Sanatçısı", "En İyi İşbirliği" ve daha fazlası dahil olmak üzere cinsiyetten bağımsız 14 kategoride favorilerine oy verebiliyorlar. Facebook tarafından sunulan “En İyi Yeni Sanatçı” için oylama, 12 Eylül 2021 Pazar günü gösteride aktif olmaya devam edecek. “En İyi Grup” ve “Yazın Şarkısı” dahil olmak üzere sosyal kategoriler için adaylıklar daha sonraki bir tarihte açıklanacak. İşte MTV Video Müzik Ödülleri adayları...