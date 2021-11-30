Dua Lipa, Demi Moore ve Priyanka Chopra Jonas, Adriana Lima, Kris Jenner, Maria Sharapova ve daha pek çok ismin katıldığı 2021 Moda Ödülleri'nde Kim Jones, 'yılın tasarımcısı' seçilirken; Tommy Hilfiger 'başarı ödülü'nün sahibi oldu.