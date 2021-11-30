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2021 Moda Ödülleri'nden kırmızı halı görüntüleri

2021 Moda Ödülleri, Billy Porter'ın ev sahipliğinde Royal Albert Hall'da sahiplerini buldu. Moda Ödülleri'nde adaylar ödül için yarışırken ünlü isimler de kırmızı halıda tüm dikkatleri topladı... İşte Dua Lipa, Demi Moore ve Priyanka Chopra Jonas, Adriana Lima gibi isimlerin katıldığı 2021 Moda Ödülleri'nden kırmızı halı görüntüleri

30.11.2021 - 13:34 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • 2021 Moda Ödülleri, Billy Porter'ın ev sahipliğinde Londra'da bulunan Royal Albert Hall'da sahiplerini buldu. 

  • Dünyayı sarsan Covid-19 pandemisi nedeniyle 2019 yılından beri uzaktan gerçekleşen ödül töreni bu sene pek çok ünlü ismi ağırladı.

  • Dua Lipa, Demi Moore ve Priyanka Chopra Jonas, Adriana Lima, Kris Jenner, Maria Sharapova ve daha pek çok ismin katıldığı 2021 Moda Ödülleri'nde Kim Jones, 'yılın tasarımcısı' seçilirken; Tommy Hilfiger 'başarı ödülü'nün sahibi oldu.

  • Nadir görülen bir kanser türü nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybeden ünlü tasarımcı Virgil Abloh da gecede anıldı. Virgil Abloh, Alessandro Michele, Demna Gvasalia, Kim Jones ve Jonathan Anderson 'Yaratıcılık' kategorisinde ödül aldı. Moda Ödülleri'nde adaylar ödül için yarışırken ünlü isimler de kırmızı halıda tüm dikkatleri topladı. İşte 2021 Moda Ödülleri'nden kırmızı halı görüntüleri...

  • Dua Lipa
    Kıyafet: Maximilian Davis

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