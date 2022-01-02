Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde gözler final sınavlarına çevrildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler, AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak sorusu ile ilgili aramalar yapıyor. İşte konuya ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...