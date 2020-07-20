Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, sporseverlerin biletlerinin 2021'de de geçerli olacağı ve istenildiği takdirde bilet iadesi yapılabileceği kaydedildi.

Oyunlara ilişkin yeni bilet satışının ise askıya alındığı ve bu konuda ileri bir tarihte karar verileceği ifade edildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC),24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan olimpiyatları, salgın sebebiyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelemişti.