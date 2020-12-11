MİNİK ÇANTALAR

Çanta modasında devir değişti… Bir zamanlar bavulu andıran çantalar ön plandayken yeni sezonda çantalara telefon sığdırmak bile zorlaştı… Öyle ki sırf kablosuz kulaklıklara özel çantalar bile tasarlanmış durumda… Elbette bu kadar minik çantalar pek kullanışlı değil. Ancak bu yılın trendleri arasında küçük çantaların olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.