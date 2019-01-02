Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şarkı 2019’a girdiğimiz ilk dakikada aynı anda tüm dijital platformlarda da yayına girerek 2019’un ilk şarkısı ve klibi ünvanını almış oldu. Serkan Kaya, yeni yıla yeni bir şarkı, yeni bir heyecanla girmek istediğini belirtirken, şarkıyı yılbaşı hediyesi olarak sevenlerine ithaf etti.