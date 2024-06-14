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        Haberler Bilgi Yaşam 20 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB duyurdu! 2024 Öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

        20 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanları belli oldu mu?

        Okullar 14 Haziran Cuma günü kapanıyor. Yeni eğitim öğretim yılında atama bekleyen öğretmen adayları için 20 bin öğretmen ataması yapılacak müjdesi gelmişti. Bakan Tekin, Habertürk canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte MEB 2024 Öğretmen ataması branş dağılımı, kontenjan ve taban puanları hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 09:35 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:01
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