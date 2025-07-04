2 uzman çavuş yaralı... Astsubay ağlattı!

İstanbul'da yürekleri yakan kaza, Çatalca ilçesinde bugün saat 09.30 sıralarında Muratbey mevkii Çatalca Yolu'nda meydana geldi.

DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Astsubay Emirhan Altın'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde bulunan uzman çavuşlar S.S. ve İ.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

ÇATALCA'DA GÖREVLİYDİLER

Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Emirhan Altın'ın Astsubay, İ.B. ve S.S.'nin de Uzman Çavuş olarak Çatalca'da Jandarma personeli olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol otomobilin kaldırılması ve temizleme işlemlerinin ardından açıldı.