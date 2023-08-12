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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2. Şule Çet vakasının sanığı Serdar Taş yeniden cinayete karıştı

        2. Şule Çet vakasının sanığı Serdar Taş yeniden cinayete karıştı

        İstanbul Bahçelievler'de Serdar Taş isimli şüpheli, tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü. Silahlı saldırganın , 2021 yılında 17 yaşındaki Ebru Erdem'in Küçükçekmece'de bir rezidansın dokuzuncu katından düşerek ölmesi davasından tutuklu olduğu ve yakın zamanda hapisten çıktığı öğrenildi. Elif Yavuz'un haberi...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 12.08.2023 - 17:50
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        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
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        Bahçelievler’de gece saatlerinde Serdar Taş iddialara göre önce bir taksiciyle tartıştı. İkili arasında kavga çıktı. O kavganın üzerinden çok geçmemişti ki yolda Ferhat C. ile tartışmaya başladı.

        Sebebi bilinmeyen tartışmada Serdar Taş belinden silahını çıkardı. Silahı gören Ferhat C. Taş’ın eline tekme attı. Yere düşen ikili arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Boğuma esnasında tetiği çeken Taş, peş peşe Ferhat C.’ye ateş açtı.

        Yaralı adamın yardımına çevredekiler koştu. Kendi imkanlarıyla hastaneye götürüler. Ağır yaralanan Ferhat C. hastanede hayatını kaybetti.

        Saldırgan Serdar Taş ise kayıplara karıştı.

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        HAPİSTEN YENİ ÇIKMIŞ

        Saldırganın Serdar Taş, 2021 yılında 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir rezidansın dokuzuncu katından düşerek ölümüyle ilgili davada baş şüphelisiydi. Genç kızın yanında olay günü Serdar Taş vardı. Taş, Ebru Erdem'in düşmesinin ardından taksiye binip olay yerinden uzaklaşmıştı.

        Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Serdar Taş’ın kanında uyuşturucu madde bulunmuştu.

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        2. Şule Çet vakası sanığı olarak bilinen Serdar Taş için tutukluk kararı verilmişti.

        2 yıldır tutuklu bulunan Taş'ın yakın zamanda tahliye edildiği öğrenildi.

        Polis şimdi her yerde Ferhat C.’yi silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan Taş’ı arıyor.

        #Şule Çet
        #Ebru Erdem
        #Serdar Taş
        #Son dakika haberler
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