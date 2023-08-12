2. Şule Çet vakasının sanığı Serdar Taş yeniden cinayete karıştı

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Bahçelievler’de gece saatlerinde Serdar Taş iddialara göre önce bir taksiciyle tartıştı. İkili arasında kavga çıktı. O kavganın üzerinden çok geçmemişti ki yolda Ferhat C. ile tartışmaya başladı.

Sebebi bilinmeyen tartışmada Serdar Taş belinden silahını çıkardı. Silahı gören Ferhat C. Taş’ın eline tekme attı. Yere düşen ikili arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Boğuma esnasında tetiği çeken Taş, peş peşe Ferhat C.’ye ateş açtı.

Yaralı adamın yardımına çevredekiler koştu. Kendi imkanlarıyla hastaneye götürüler. Ağır yaralanan Ferhat C. hastanede hayatını kaybetti.

Saldırgan Serdar Taş ise kayıplara karıştı.

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HAPİSTEN YENİ ÇIKMIŞ Saldırganın Serdar Taş, 2021 yılında 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir rezidansın dokuzuncu katından düşerek ölümüyle ilgili davada baş şüphelisiydi. Genç kızın yanında olay günü Serdar Taş vardı. Taş, Ebru Erdem'in düşmesinin ardından taksiye binip olay yerinden uzaklaşmıştı.

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Serdar Taş’ın kanında uyuşturucu madde bulunmuştu. İkinci Şule Çet iddiasında karar çıktı! Haberi Görüntüle 2. Şule Çet vakası sanığı olarak bilinen Serdar Taş için tutukluk kararı verilmişti.