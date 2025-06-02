2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!

Gaziantep'te korkunç kaza, Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kazada, sürücü Ahmet Kestanlıoğlu'nun eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) ile sürücü Kuvrağ ve otomobildeki İsmail Volkan Deler hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Yaralanan sürücü Ahmet ve annesi Naile Kestanlıoğlu ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

REFÜJÜ AŞIP TİCARİ ARACA ÇARPIYOR Görüntülerde karşı yoldan gelen ve refüjü aşan otomobilin hafif ticari araca çarpması yer alıyor.