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        Haberler Dünya 2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu | Dış Haberler

        2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu

        Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 09:44 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:44
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        • 1

          Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

        • 2

          Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

        • 3

          Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

        • 4

          Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu.

        • 5

          Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

        • 6
        • 7
        • 8

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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