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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig 2. Lig'de play-off 3. tur heyecanı! - Futbol Haberleri

        2. Lig'de play-off 3. tur heyecanı!

        Futbolda Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur mücadelesi yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 09:32 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:32
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        2. Lig'de play-off 3. tur heyecanı!
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        Eleme usulüne göre 2 maç üzerinden oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. turda maç programı şöyle:

        22 MAYIS PERŞEMBE

        Beyaz Grup:

        16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)

        Kırmızı Grup:

        20.00 Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk)

        26 MAYIS PAZARTESİ

        Beyaz Grup:

        20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)

        Kırmızı Grup:

        20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)

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