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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 gündür kayıptı cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        2 gündür kayıptı cansız bedeni bulundu

        Maltepe'de 2 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Mustafa Altundere, Başıbüyük Ormanı'nda ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 23:13 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:13
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        2 gündür kayıptı cansız bedeni bulundu
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        Başıbüyük Ormanı'nda ağaçların arasında hareketsiz yatan biri olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, ormanda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerinin incelemesinde, cesedin 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Mustafa Altundere'ye ait olduğu tespit edildi.

        Polisin bölgedeki olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Altundere'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Altundere'nin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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