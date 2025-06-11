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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuk annesi Özge Bedir'i bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası! | HABERLER | Son dakika haberleri

        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!

        Burdur'da, 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Özge Bedir, evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayeti ihbar eden 22 yaşındaki T.A. adlı kadın ile arkadaşı 25 yaşındaki S.Ö. adlı kadın, polis tarafından yakalandı. Polis, Özge Bedir'in eşi ile bir kafe işletmecisini de gözaltına aldı. Olay sırasında Özge Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeğini polis korumaya aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:00
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        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
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        Burdur'da olay, dün saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Biri 36 günlük 2 çocuk annesi Özge Bedir'in (32) oturduğu eve gelen T.A. (22), bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet ihbarında bulundu.

        BOĞAZINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLANMIŞ

        DHA'daki habere göre olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, Özge Bedir'i koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu.

        2 ÇOCUK ANNESİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Sağlık ekibinin kontrolünde Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özge Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeğini polis korumaya aldı; 5 yaşındaki diğer çocuğunun ise evde olmadığı öğrenildi.

        POLİS 2 ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

        İhbarı yaptıktan sonra arkadaşı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi S.Ö. (25) ile olay yerinden kaçan T.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

        EŞİ GELİP SORDU: ÖZGE NEREDE

        Polis evde inceleme yaptığı sırada, Özge Bedir'in eşi A.B. olay yerine geldi. A.B., yakınlarına "Özge, nerede?" diye sorup öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Polis otosunda bekletilen A.B., fenalaşınca hastaneye götürüldü.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Polis, T.A. ile S.Ö.'yü Yeni Mahalle'de konakladıkları evde yakaladı. İki elinden bıçakla yaralanan T.A., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. T.A. ile S.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda, hastanede tedavisi tamamlanan A.B. ile kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı.

        "KENDİSİNİ KORUMAK İSTEDİĞİNİ" İDDİA ETTİ

        Şüphelilerden T.A., polis merkezindeki ilk ifadesinde, Özge Bedir'in kendisini konuşmak için eve çağırdığını anlattı. Konuştukları sırada Özge Bedir'in hakaret edip, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne süren T.A., kendisini korumak isteğiyle karşılık verdiğini iddia etti. S.Ö. de eve girmediğini T.A.'yı sitenin bahçesinde beklediğini kaydetti.

        "GÖNÜL İLİŞKİSİ" İDDİASI

        Diğer yandan askeriye kantininde görevli S.Ö. ile Özge Bedir'in eşi A.B. arasında geçen yıl gönül ilişkisi yaşandığı iddia edildi. Sonrasında S.Ö.'nün, arkadaşı T.A. ile birlikte A.B. hakkında şikayetçi olduğu, açılan dava sonucunda koca A.B. hakkında S.Ö. ile T.A.'yı otomobile zorla bindirmesinden dolayı 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 2 yıl 1 ay ceza verildiği belirtildi.

        Bunun ardından A.B.'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

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        #Özge Bedir
        #Burdur
        #Son dakika haberler
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