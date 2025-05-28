2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!

İzmir'in Menemen ilçesinde olay, 25 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında, Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Bir anaokulu tarafından velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenlendi.

DHA'daki habere göre İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı.

Çiftin son anları ise düğün salonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çiftin kızlarıyla birlikte kapıya doğru yürüdükleri, bu sırada bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların savrulduğu görüldü.

İzmir Tabip Odası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda ihmalin bulunduğunu vurgulayıp tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturmada düğün salonu sahibi salon işletmecileri İsmet Ceylan (50), annesi N.C. ve babası G.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde, kemerin üzerinde branda bulunduğunu ve rüzgarın etkisiyle yapının devrildiğini ve olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı için İzmir Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde tören düzenlendi. Törene Mehmet Baltacı'nın babası Ali Rıza Baltacı, uzaktan akrabası da olan Güler Baltacı'nın babası Yaşar Baltacı, diğer yakınları ile İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, İzmir Şehir Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Orhan Gökalp, Dr. Baltacı'nın meslektaşları ve yakınları katıldı.

Baltacı çiftinin cenazeleri, yan yana konuldu. Tabutların üzerine karanfiller bırakıldı. Çiftin yakınları, tabutlara sarılıp, "Kardeşim benim. Uyan kardeşim. Birbirlerini çok seviyorlardı. Kalk gidelim, ne olur evimize gidelim. Bedavaya öldüler" diyerek, ağıtlar yaktı.

"SAĞLAM YAPILMAYAN BİR ŞEY VAR"

Mehmet Baltacı'nın babası Ali Rıza Baltacı, "Allah oğlumun ve kızımın mekanını cennet eylesin. Biricik yavrularını bize emanet ettiler. Yavrularım, gözleriniz arkada kalmasın. İhmalin olduğunu hem de çok olduğunu düşünüyorum. Sağlam yapılmayan bir şey var. Büyük ihtimal var. Hukuksal olarak tüm sürecin takip edilmesini istiyorum" dedi.

Baltacı'nın cenaze aracına doğru yürürken, "Allah verdi Allah aldı ama ihmal çok" demesi de dikkat çekti. Öte yandan törende konuşan İzmir Sağlık Müdürü Burak Öztop da Baltacı çiftinin genç yaşta yaşamını yitirdiğini ve üzgün olduklarını söyledi.