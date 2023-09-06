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        Haberler Yaşam 2 bin 500 yıllık 'zar oyunu tablası' bulundu

        2 bin 500 yıllık 'zar oyunu tablası' bulundu

        Bandırma ilçesi Ergili Mahallesi'nin Hisartepe mevkisindeki ören yerinde bulunan tablada Frig harfleriyle Bagabazos'un zar oyunu yazdığı belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 09:23 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:23
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          Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Daskyleion Ören Yeri'nde devam eden arkeolojik kazıda 2 bin 500 yıl öncesinden kalma zar oyunu tablası bulundu. İlçeye bağlı kırsal Ergili Mahallesi'nde Manyas Gölü yakınındaki Hisartepe mevkisinde 2023 yılı kazı dönemi tamamlandı.

        • 2

          Kazı Ekibi Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, gazetecilere, Daskyleion'da 2015 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile ortak çalışmalar gerçekleştirdikleri ören yerinde bu sene 20 kişilik ekibin görev aldığını söyledi.

        • 3

          Buldukları eserdeki bir yazının, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinden gelen Dr. Rostyslav Oreshko tarafından incelendiğini belirten İren, "Dr. Oreshko, Anadolu tarihi için önemli bir keşifte bulunmuştur. Bulunan parça bir zar oyun tahtası olduğunu göstermekte ve üzerinde 'Bagabazos'un zar oyunu' ya da 'Bagabazos zar oyuncusu' yazmaktadır.

        • 4

          Yazıt, Frig alfabesi ile yazılmış olup Bagabazos, Persli bir kişidir. Eski Yunan kaynaklarında ismi Megabazos olarak telaffuz edilmektedir. Milattan önce 5. yüzyıla ait bu oyun tablası ilgili böyle bir arkeolojik veri Anadolu'da ilk defa Daskyleion'da keşfedilmiştir" diye konuştu. Ayrıca bu yıl ulaştıkları Frig yapısının, milattan önce 8. yüzyıla ait kent giriş suru ve kulesi olduğunu belirlediklerini aktaran İren, 4-5 metre yüksekliğindeki sur ile kalınlığı 8 metre olan kulenin Daskyleion'a görsellik kazandıracağını ifade etti.

        • 5

          "MUTFAKTA YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMA BİZE LİDYALILARIN KÖPEK TÜKETTİKLERİNİ GÖSTERDİ"

          Prof. Dr. İren, Daskyleion'da daha önce buldukları Lidya döneminden kalma mutfağa ilişkin şu bilgileri verdi:

          "Lidya mutfağı ile ilgili olarak çalışmaları 2022 yılında başlatmıştık. Lydialıların yeme içme geleneği ile ilgili olarak başlattığımız bu kazılarda, 2022 yılında hayvan kemikleri, tohum ve mutfak eşyaları ele geçirmiştik. Bu arada iki kedi ve fare kemiklerine de rastlamıştık. Bu buluntu bize Lidyalıların farelerden kurtulmak için kedi beslediklerini göstermişti.

        • 6

          2023 yılı kazılarımızda ise köpek kemiklerine ulaştık. Mutfakta yaptığımız araştırma bize Lidyalıların köpek tükettiklerini gösterdi. Bu kazılarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yine yaptığımız araştırmalarda baklagiller, mercimek, nohut, burçak, buğday ve arpaya da ulaştık. Lidyalıların ekmek rendesi çorbası yaptıklarını da belirledik. Yine boyama sanayisinde kullandıkları cevheri bitkisi de buluntularımız arasında yer alıyor."

        • 7

          İren Lidyalılar ve Anadolu mutfağı yemeklerini deneysel arkeoloji yöntemiyle ortaya çıkarmak için de çalışmalar yapacaklarını belirtti.

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