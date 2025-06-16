170 Neyin Numarası? 170 Numarası Kimin, Neden Arar?

170 Neyin Numarası?

Telefonunuza gelen bilinmeyen çağrılardan biri de 170 ise 170 kimin numarası sorusunu sormanız normal… 170 neyin numarası diye soranlar için öncelikle bu numaranın devlet kurumuna ait, kamusal bir danışma hattı olduğunu belirtelim. Ancak 170 kimin numarası konusuyla ilgili bazı karışıklıklar söz konusu. Bunun nedeni ait olduğu kurumla ilgili yapılan birtakım değişiklikler… 170 hattı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı hizmet veren bir numara olarak biliniyor. Ancak bu kamu kurumu zaman içinde yapısal bazı değişiklikler yaşadığı için görev ve yetki alanı da bu değişikliklere bağlı olarak yeniden şekillendi. 170 kimin numarası sorusuna daha sağlıklı şekilde yanıt verebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı yakından tanıyalım… Bu bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal politikalarının yürütülmesini sağlayan önemli kurumlardan biriydi. 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ismi ile kuruldu. Ardından 2018’ de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ismini aldı. Ancak 2021’de tekrar bir güncelleme yapılarak ayrılmaya gidildi ve son olarak iki ayrı bakanlık şeklinde bölündü. Bu bakanlıklar; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrımı ile hizmetlerini sürdürüyor. Peki 170 neyin numarası diye soracak olursanız eğer bir kamu danışma hattı olan 170, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait bir hattır. Ancak 170 kimin numarası dışında cevap aranan bir diğer soru da 170 numarası neden arar? Neredeyse hepimiz üç haneli bir hat üzerinden gelen çağrı ile karşı karşıya kalmışızdır. Bu durumda ne sebeple arandığımızı merak ederiz. 170 numarası neden arar dediğimizde ise öncelikle hattın bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ne gibi hizmetler verdiğini bilmek gerekir.

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170 Numarası Neden Arar? Telefonunuza 170 hattından çağrı geldi ise akla ilk gelen soru 170 numarası neden arar oluyor. Bu soruya cevap vermeden önce bir devlet numarası olan 170 hattının verdiği hizmetlerden bahsetmekte fayda var. Aynı zamanda bir danışma hattı da olan 170, çalışma hayatına ilişkin birçok konu ile ilgili hizmet verir. Asgari ücret, ücretsiz izin, fazla mesai gibi konular hakkında bilgi edinmek isteyenler bu hattı arar. Ayrıca işsizlik ödeneği, SGK işlemleri, SGK primleri, İŞKUR işlemleri ve iş güvenliği gibi tüm konularla 170 hattı ilgilenir. Peki bu danışma konuları dışında 170 numarası neden arar? Bu hat üzerinden arananlar, genellikle daha önce yapmış olduğu başvurular nedeniyle çağrı alırlar. 170 hattı tarafından gelen çağrının sebepleri şu şekilde sıralanabilir; - İşsizlik maaşı talebi, kurs programları gibi konularda İŞKUR’a önceden yapılmış talepler.

- SGK ile ilgili prim ve emeklilik gibi konularla ilgili yapılmış olan işlemler.

- İş yerinde mobing veya iş güvenliği gibi konularda sorun yaşayarak oluşturulan şikayetler.

- Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirme ve kampanyalardan haberdar etmek gibi nedenlerle 170 numarası sizi arayabilir.

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