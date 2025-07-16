16 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
16 Temmuz 2025 yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin merakla araştırdığı ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün dizilerden yarışma programlarına, haber bültenlerinden yerli ve yabancı filmlere birçok yapım izleyicilerle buluşacak. MasterChef Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki, bugün TV'de ne var? İşte 16 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
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16 Temmuz Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; Now TV’de Yetenek Sizsiniz yarışması izleyicilerle buluşuyor. Show TV’de ise Hükümet Kadın filmi ekrana geliyor. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 16 Temmuz 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 – Magazin D Yaz
14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Password
23:15 – Triyas Dünyası
01:00 - Triyas Dünyası
03:00 - Zalim İstanbul
05:00 - Poyraz Karayel
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Hükümet Kadın
22:15 - Şabaniye
00:00 - Hükümet Kadın
01:45 - Şabaniye
03:30 - Kızılcık Şerbeti
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 – İstiklal Marşı
05:45 – Balkan Ninnisi
09:20 – Kod Adı Kırlangıç
10:30 – Kasaba Doktoru
13:00 – Seksenler
14:05 – Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Gönül Dağı
22:45 - Türk Sineması "Son Sefer"
01:40 - Kim Gitsin?
02:50 - Seksenler
03:25 – Teşkilat
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ATV YAYIN AKIŞI
06:30 - Bir Küçük Gün Işığı
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Yok Artık 2
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Cash Out 2
22:20 - Aile Saadeti
01:20 - Cash Out 2
03:20 – Aldatmak
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Menajerimi Ara
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Yol Arkadaşım
22:30 - Yol Arkadaşım
00:30 - Sultan
02:15 - Aramızda Kalsın
04:00 - Kiralık Aşk
05:30 - Erkenci Kuş
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 - Sen Çal Kapımı
15:30 - Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 - Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Yetenek Sizsiniz
00:15 - İlk Buluşma
02:15 - İnadına Aşk
04:00 – Kefaret
06:00 – Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
10:00 – MasterChef Türkiye
15:30 – İşte Benim Stilim
20:00 – MasterChef Türkiye
00:15 – MasterChef Türkiye
02:30 – İşte Benim Stilim
04:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 - Tuzak
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