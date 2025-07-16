Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 16 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        16 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

        16 Temmuz 2025 yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin merakla araştırdığı ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün dizilerden yarışma programlarına, haber bültenlerinden yerli ve yabancı filmlere birçok yapım izleyicilerle buluşacak. MasterChef Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki, bugün TV'de ne var? İşte 16 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 11:24 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          16 Temmuz Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; Now TV’de Yetenek Sizsiniz yarışması izleyicilerle buluşuyor. Show TV’de ise Hükümet Kadın filmi ekrana geliyor. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 16 Temmuz 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 – Kavak Yelleri

          09:30 – Yaprak Dökümü

          12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 – Magazin D Yaz

          14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          16:00 – Aşk-ı Memnu

          18:30 – Kanal D Ana Haber

          20:00 – Password

          23:15 – Triyas Dünyası

          01:00 - Triyas Dünyası

          03:00 - Zalim İstanbul

          05:00 - Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 – Siyah Kalp

          09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 – Bahar

          15:00 – Kızılcık Şerbeti

          18:25 – Show Ana Haber

          20:00 – Hükümet Kadın

          22:15 - Şabaniye

          00:00 - Hükümet Kadın

          01:45 - Şabaniye

          03:30 - Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 – İstiklal Marşı

          05:45 – Balkan Ninnisi

          09:20 – Kod Adı Kırlangıç

          10:30 – Kasaba Doktoru

          13:00 – Seksenler

          14:05 – Teşkilat

          17:45 - Kim Gitsin?

          19:00 – Ana Haber

          19:55 – İddiaların Aksine

          20:00 – Gönül Dağı

          22:45 - Türk Sineması "Son Sefer"

          01:40 - Kim Gitsin?

          02:50 - Seksenler

          03:25 – Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:30 - Bir Küçük Gün Işığı

          08:00 – Kahvaltı Haberleri

          10:00 – Kader Oyunları

          13:00 – atv Gün Ortası

          14:00 – Sen Anlat Karadeniz

          17:00 - Yok Artık 2

          19:00 – ATV Ana Haber

          20:00 – Cash Out 2

          22:20 - Aile Saadeti

          01:20 - Cash Out 2

          03:20 – Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 - Menajerimi Ara

          09:00 – Ada Masalı

          11:00 – Aramızda Kalsın

          13:30 – Kiralık Aşk

          16:15 – Erkenci Kuş

          19:00 – Star Haber

          20:00 – Yol Arkadaşım

          22:30 - Yol Arkadaşım

          00:30 - Sultan

          02:15 - Aramızda Kalsın

          04:00 - Kiralık Aşk

          05:30 - Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 – Çalar Saat

          10:00 – Yasak Elma

          12:45 - Sen Çal Kapımı

          15:30 - Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 - Karagül

          19:00 – NOW Ana Haber

          20:00 – Yetenek Sizsiniz

          00:15 - İlk Buluşma

          02:15 - İnadına Aşk

          04:00 – Kefaret

          06:00 – Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:30 – Tuzak

          07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 – Oynat Bakalım

          10:00 – MasterChef Türkiye

          15:30 – İşte Benim Stilim

          20:00 – MasterChef Türkiye

          00:15 – MasterChef Türkiye

          02:30 – İşte Benim Stilim

          04:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          05:30 - Tuzak

          16 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Habertürk Anasayfa