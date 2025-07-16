16 Temmuz Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; Now TV’de Yetenek Sizsiniz yarışması izleyicilerle buluşuyor. Show TV’de ise Hükümet Kadın filmi ekrana geliyor. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 16 Temmuz 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...