Reyting sonuçları 17 Aralık Cumartesi sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımlarırakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları...

17 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama: