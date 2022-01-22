Belgesel ekibi, Madeleine ortadan kaybolduğunda Christian B'nin Praia da Luz'un yakınında olduğunu gösteren kanıtları olduğunu iddia etti.

Eski müfettişler ve gazetecilerden oluşan belgesel ekibi, olayın arkasında Christian'ın olduğuna dair "birçok yeni ipucu ve belirti" topladıklarını söyledi.