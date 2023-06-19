Carolina Olsson'un hikâyesi oldukça ilginç. İddialara göre 32 yıl boyunca uyuyan genç kız, 47 yaşında uyandı. Peki, bu nasıl oldu? İşte, Carolina'nın iddia edilen yaşamı ve öne sürülen teoriler...

Carolina, 29 Ekim 1861 tarihinde İsveç'in Mönsteros yakınlarındaki küçük bir köy olan Oknö'de doğdu; beş kardeşli bir ailenin tek kızıydı.

Carolina, 18 Şubat 1876'da donmuş bir nehri geçerken düştü ve kafasını çarptı ancak görünürde önemli bir sorun yoktu. Akşam evine dayanılmaz bir diş ağrısı ile döndü.

Ancak o sıralarda 15 yaşında olan Carolina'nın diş ağrısı, aile tarafından "büyülü bir etkiye maruz kalması" olarak yorumlandı. Sabahki durumuna göre hareket etmeye karar vererek onu yatağına gönderdiler. Öne sürüldüğüne göre; Carolina 15 yaşındayken uykuya daldı ve 1908'de 47 yaşındayken uyandı.

Fotoğrafta Carolina'nın evinin önünde dururken tasvir edilen bir çizimi görülüyor.