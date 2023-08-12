15 unutulmaz perili ev filmi

GAREZ (2002)

(The Grudge – Ju-on)

ABD’li eleştirmenlerin pek beğenmediği bir filmdir. Buna karşılık, Uzakdoğu korku – gerilim sineması deyince akla gelen ilk filmlerden biri olduğu kesin... Takashi Shimuzu, “Garez”i 2000 yılında çektiği aynı adlı kısa filmi temel alarak çekmişti. İkinci ve üçüncü filmlerin kazandığı başarıdan sonra tüm dünyada tanınan bir seriye, neredeyse bir markaya dönüştü. Öyle güçlü bir “marka” oldu ki, Hollywood “lisans hakları”nı satın alarak dört filmlik ayrı bir seri yaptı. “Garez”in kökeni Japon folkloru... Japon halk hikâyelerine göre bir evin içinde ‘büyük acı ve öfke içinde ölen kişi’nin duygusu, evin duvarlarına siner ve o evde yaşayan herkesi etkiler. Shimizu, kız çocuklarını kullanan Japon sinemacı Hideo Nakata'nın aksine 6 yaşındaki bir erkek çocuğunu korku unsuru olarak çıkarıyor karşımıza.