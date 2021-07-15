15 Temmuz'un yıl dönümüne özel şiir şöleni, Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirildi

AA

"Darbelere Direnen Kalemler" başlığıyla gerçekleştirilen programda, şairler şiirlerini okuyarak Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine karşı duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Programın açılışında konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, kurum olarak vatan, millet ve memleket meselelerinde her zaman duyarlı olduklarını ifade etti.

15 Temmuz darbe girişimine karşı en güzel şiiri Türk milletinin yazdığını dile getiren Bıyıklı, "Millet olarak yüzyıllar boyunca duygu ve düşüncelerimizi hep şiirlerle anlattık. Sevincimizi şiirle, öfkemizi yine şiirle aktardık. Şiir, Türk milletinin vazgeçilmezidir. Ecdadımız şiirle ilmihal kitabı, tarih kitabı yazdı. Şiirle lügat bile yazdılar." dedi.

Bıyıklı, şairlerin mücadele dönemlerinde her zaman en önde durduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Milletimizin atan nabzı çarpan yüreği oldular. Haksızlığa karşı yiğitçe haykırdılar. Zaten 'Şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir' diyen de bir söz ustası değil midir? Şairler içinden çıktığı toplumun duygularına tercüman olmakla kalmaz, onlara şiirleriyle bilinç de aşılar. Arif Nihat Asya, 'Bayrak' şiiriyle nesillere bayrak bilinci aşılamış Orhan Şaik Gökyay da 'Bu Vatan Kimin' şiiriyle vatan sevgisini nakış nakış işlemiştir. Necip Fazıl, Mehmet Akif, Sezai Karakoç gibi ustaların şiirle attığı tohumların bereketini hepimiz yaşadık yaşıyoruz."

Şairlerin susmaması gerektiğini savunan Bıyıklı, şairlerin susmaları halinde meydan yerlerinin hainlere kalabileceğini anlattı.

Bıyıklı, milletin 15 Temmuz'da meydanı hainlere bırakmayacağını net bir şekilde gösterdiğine dikkati çekerek, "İşte bu da bir şiirdir. Milletin yazdığı meydan şiirini doğru okuyamayanlar bu milleti anlayamaz. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi olarak bütün üyelerimizle ilk günden itibaren ihanete meydan okuduk. 'Şahitlik Bildirisi' yayınlayarak, devletimizin yanında olduğumuzu ilan ettik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devletimizin yanında durmaya devam edeceğiz."

Programa konuk olan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise 15 Temmuz ruhunun yaşatılması için sanatın ve edebiyatın imkanlarından faydalanmak gerektiğini söyledi.

Şairlerin şiirleriyle bu şuuru gençlere aşılayacağını kaydeden Yazıcı, "15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde meydanlara koşan her vatan evladı, uğrunda ölümü göze aldığı, bizi biz kılan değerlerimizi, demokrasimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve bağımsızlığımızı ölümsüzleştirdi. Milletimiz, kötülük odaklarının temsil ettiği tehlikelere karşı şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını kıyamete kadar yaşatmaya devam edecektir." diye konuştu.

Şair Kadir Ünal, Berat Bıyıklı, Bestami Yazgan, Ünsal Ünlü, Ziya Karatekin, Zekeriya Yılmaz, Özgür Çoban, Yusuf Dursun, Sadi Karademir ve Şafak Çelik'in katıldığı programın sonunda Hakkı Demir Müzik Topluluğu konser verdi.