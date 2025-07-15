15 Temmuz selası 2025: 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 9. yıl dönümü ile anılıyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri, tüm il müftülüklerinde, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerin ruhlarına ithafen okunan 81 bin hatmin duası yapılacağını ardından sela okunacağını açıkladı. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak? İşte, detaylar...
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 9. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde, yurt genelinde manevi programlar da düzenleniyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilde tüm müftülüklerce 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için okunan hatimlerin duasının yapılacağını ve ardından sela okunacağını duyurdu. Vatandaşlar ise bu anlamlı günde sela okunma saatini merak ediyor. Peki, 15 Temmuz’da sela saat kaçta okunacak? İşte konuya dair ayrıntılar...
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15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN OKUNACAK, SAAT KAÇTA?
15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te tüm camilerde eş zamanlı sala verilecek, cami minarelerinin ışıkları sabaha kadar açık kalacak.
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SELANIN ANLAMI VE DİNDEKİ YERİ NEDİR?
Diyanet İşleri, sela okumanın dindeki yerini şöyle açıklıyor:
Bazı özel günlerde ezândan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde; “es-salâtu ve’s-selâmu aleyke ya resûlallah, es-salâtu ve’s-selâmu aleyke ya habîballah, es-salâtu ve’s-selâmu aleyke ya seyyide’l-evvelîne ve’l-âhirîn, ve selâmun ale’l-murselîn, ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-âlemîn” şeklinde okunan salâ (salavat) şu anlama gelmektedir: “Salât ve selâm (Allah’ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah’ın elçisi, Salât ve selâm (Allah’ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah’ın sevgili kulu, Salât ve selâm (Allah’ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanların hayırlısı! Salât ve selâm bütün peygamberlere olsun. Hamd (övgü ve şükür) de âlemlerin rabbi Allah’adır.”
Salâ, Hz. Peygamber’e (s.a.s.) selâm ve övgüdür. Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde Hz. Peygamber’e (s.a.s.) çeşitli durumlarda salât-ü selâm getirilmesi tavsiye edilmiş (el-Ahzâb, 33/56; Tirmizî, De‘avât, 65 [3476-3477]; Ebû Dâvûd, Tefrî‘u ebvâbi’l-vitr, 23 [1481]) ise de ne asr-ı saâdette ne de ilk dönemlerde camilerde salâ okunmuştur. Bununla birlikte Kitap ve Sünnet’te Hz. Peygamber ve diğer peygamberlere salât getirilmesi örneklerine binaen örfümüzde değişik kalıplarda pek çok salâ metni var olagelmiştir.
Sonuç itibarıyla dinî açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, meydana gelen bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla salâ okunması, güzel bir âdet olarak kabul edilebilir ve bu yönüyle de dinî açıdan herhangi bir sakınca taşımadığı söylenebilir.
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