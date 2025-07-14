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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz resmi tatil mi? Bugün hastaneler, eczaneler, noter, borsa, bankalar açık mı, çalışıyor mu?

        15 Temmuz resmi tatil mi? Bugün hastaneler, kargolar, noter, borsa, bankalar açık mı, çalışıyor mu?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için bekleyiş sürüyor. Darbe girişimine karşı mücadelenin 9. yılında, yurt genelinde şehitler çeşitli törenlerle anılacak. 15 Temmuz bu yıl salı gününe geliyor. 15 Temmuz sebebiyle hastaneler, eczaneler, noter, borsa ve bankaların açık mı kapalı mı olduğu merak konusu oldu. Peki, "15 Temmuz resmi tatil mi? Bugün hastaneler, kargolar, noter, borsa, bankalar açık mı?" İşte 15 Temmuz'da kapalı olan kamu kurumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 18:39 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:57
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        • 1

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün gelişiyle birlikte, 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "15 Temmuz resmi tatil mi? Bugün hastaneler, eczaneler, noter, borsa, bankalar açık mı, kapalı mı?" İşte detaylar...

        • 2

          15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

          15 Temmuz 2025 resmi tatildir. 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edilen bu tarih, 2429 sayılı Kanun’a eklenen değişiklikle her yıl resmi tatil olarak kabul görmüştür. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı Türk milletinin demokrasi için verdiği mücadele ve hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla düzenleniyor.

        • 3

          RESMİ KURUMLAR 15 TEMMUZ’DA KAPALI MI?

          15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde resmi kurumlar, kamu kuruluşları, okullar, bankalar, noterler ve borsalar kapalı olacak. Türkiye genelinde kamu kurumları ve birçok özel sektör işletmesi bu tarihte tatil yapıyor.

        • 4

          15 Temmuz’da bankalar, borsa, hastaneler, PTT kargo ve noterler kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri açık olacak.

        • 5

          16 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.

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