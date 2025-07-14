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        Haberler Bilgi Gündem 15 TEMMUZ MESAJLARI RESİMLİ SEÇENEKLERİ 2025 | Yeni, en güzel, anlamlı, Türk bayraklı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları ve sözleri

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli mesajları ve sözleri

        15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığı bu anlamlı gün, her yıl olduğu gibi 2025'te de yurt genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sosyal medya kullanıcıları da sevdiklerine gönderebilecekleri duygusal, anlamlı ve kısa mesajları araştırmaya başladı. İşte sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel 15 Temmuz mesajları ve sözleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 19:49 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:57
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        • 1

          Her yıl 15 Temmuz’da, Türk halkının darbe girişimine karşı yazdığı kahramanlık destanı bir kez daha hatırlanıyor. Aradan geçen 9 yıla rağmen demokrasiye sahip çıkmanın ve birlik olmanın önemi, toplumsal hafızada canlılığını koruyor. Instagram, X, Facebook ve WhatsApp gibi platformlardan paylaşım yapmak isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel mesajları araştırıyor. Demokrasi ve bağımsızlık vurgusu taşıyan 2025 yılına ait en anlamlı, kısa ve resimli 15 Temmuz mesajları haberimizde…

        • 2

          15 TEMMUZ MESAJLARI

          15 Temmuz’un yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasi ve özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.

        • 3

          15 Temmuz, milletin destanı, demokrasinin kalesidir. O günün kahramanları, bizlere her zaman örnek olacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum.

        • 4

          15 Temmuz, milletimizin bir ve beraber olduğunu, hiçbir kötülüğe boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu topraklarda özgürlüğün ve demokrasinin her zaman korunacağını biliyoruz.

        • 5

          15 Temmuz, Türkiye’nin direnişinin, kahramanlık ve fedakarlıkla örnek olmuş bir günüdür. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle selamlıyorum.

        • 6

          15 Temmuz’da yaşananlar, vatan sevgisinin ve demokrasi mücadelesinin ne demek olduğunu gösterdi. O gece yaşananları unutmadan, her zaman hür ve bağımsız olacağız.

        • 7

          15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü saygıyla anıyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

        • 8

          Demokrasiye sahip çıkmanın en güzel örneği 15 Temmuz’dur. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

        • 9

          15 Temmuz, milletimizin direniş destanıdır. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağız.

        • 10

          15 Temmuz’da tek yürek olarak demokrasiye sahip çıkan aziz milletimizi selamlıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum.

        • 11

          15 Temmuz'da yazılan kahramanlık destanı unutulmaz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

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