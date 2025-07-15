15 Temmuz mesajları 2025: En duygusal, anlamlı, Türk bayraklı, resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları ve sözleri
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, milletin gayreti ve vatansever güvenlik güçleri sayesinde darbe girişimine geçit verilmedi. Bu şanlı direnişin yıl dönümünde şehitlerimiz rahmetle anılıyor. Biz de sosyal medya hesabından paylaşım yapmak isteyenler için demokrasiyi ve milli birliği vurgulayan en duygusal, anlamlı, Türk bayraklı 15 Temmuz mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik. İşte, uzun, kısa, duygusal, resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları ve sözleri...
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15 Temmuz 2016… FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. Tarihinde bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağını yere düşürmeyen Türk milleti, o gece vatanına, demokrasisine ve istiklaline canı pahasına sahip çıktı, hain FETÖ’nün darbe girişimini durdurdu ve dünyaya emsalsiz bir direniş destanı yazdı. Bu şanlı direnişin yıl dönümünde şehitlerimiz rahmetle anılıyor, demokrasiyi, milli birlik ve beraberliği vurgulayan paylaşımlar yapılıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapmak isteyenler için en duygusal, anlamlı, Türk bayraklı 15 Temmuz mesajları ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, uzun, kısa, duygusal, resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları ve sözleri...
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15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025
Milletin gücü, tankların gücünü yendi. Demokrasi uğruna hayatını feda eden şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
15 Temmuz, millî birlik ve beraberliğin en güçlü ispatıdır. Unutmadık, unutturmayacağız.
Canı pahasına vatanını savunan kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. 15 Temmuz unutulmayacak bir millet destanıdır.
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15 Temmuz, milletimizin demokrasiye sahip çıkışının adıdır. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.
Devletin bekası, milletin iradesiyle korunur. 15 Temmuz, tarihe altın harflerle yazılmış bir destandır.
Bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez! 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’müz kutlu olsun.
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Her karış toprağı kanla yoğrulmuş bu vatan, bir gecede yeniden doğdu. Şehitlerimizi dualarla yâd ediyoruz.
15 Temmuz, milletin özgürlük sevdasıdır. Gözünü kırpmadan meydanlara çıkanların gecesidir.
İmanla şahlanan yürekler, hainleri dize getirdi. Vatan size minnettardır.
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O gece yürekler siper oldu vatana, minarelerden yükselen sala, hainlerin sonu oldu sabaha.
Gök kubbede ezan, meydanda iman; milletin destanıdır 15 Temmuz.
Siper ettik gövdemizi kurşunlara, yazdık yeniden adını tarihe: Demokrasi!
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UZUN 15 TEMMUZ MESAJLARI
15 Temmuz’un yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasi ve özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.
15 Temmuz, milletin destanı, demokrasinin kalesidir. O günün kahramanları, bizlere her zaman örnek olacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum.
15 Temmuz, milletin destanı, demokrasinin kalesidir. O günün kahramanları, bizlere her zaman örnek olacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum.
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15 Temmuz, Türkiye’nin direnişinin, kahramanlık ve fedakarlıkla örnek olmuş bir günüdür. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle selamlıyorum.
15 Temmuz’da yaşananlar, vatan sevgisinin ve demokrasi mücadelesinin ne demek olduğunu gösterdi. O gece yaşananları unutmadan, her zaman hür ve bağımsız olacağız.
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü saygıyla anıyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Demokrasiye sahip çıkmanın en güzel örneği 15 Temmuz’dur. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
15 Temmuz’un 9. yılında demokrasimiz ve milletimiz için kendini feda eden kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.
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15 Temmuz, milletimizin direniş destanıdır. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağız.
15 Temmuz’da tek yürek olarak demokrasiye sahip çıkan aziz milletimizi selamlıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum.
15 Temmuz'da yazılan kahramanlık destanı unutulmaz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.
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Milli irademize ve demokrasimize sahip çıkmak için gövdesini siper eden tüm 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Zaferi Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
15 Temmuz gecesi millet, iradesine sahip çıkmak için sokaklara döküldü. Tanklara karşı duran yürekler tarihi yeniden yazdı. Demokrasi zaferi, şehitlerin kanıyla mühürlendi.
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“15 Temmuz 2016… Bu milletin kaderine sahip çıktığı gece. Demokrasiye selam olsun.”
“Bir gecede destan yazanlara minnetle… 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlu olsun.”
“Tanklara karşı duran yürekleri unutma!
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“O gece bir millet, namluların karşısında gövdesini siper etti. Demokrasi yeniden doğdu.”
“Bayrak için, vatan için, ezan için ölüme koşanlara selam olsun.”
“Tarih; 15 Temmuz gecesi, cesaretin ne demek olduğunu bir kez daha yazdı.”
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RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI
“Canı pahasına vatanını savunan kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. 15 Temmuz unutulmayacak bir millet destanıdır.”
“Her karış toprağı kanla yoğrulmuş bu vatan, bir gecede yeniden doğdu. Şehitlerimizi dualarla yâd ediyoruz.”
“15 Temmuz, milletin özgürlük sevdasıdır. Gözünü kırpmadan meydanlara çıkanların gecesidir.”
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“İmanla şahlanan yürekler, hainleri dize getirdi. Vatan size minnettardır.”
“O gece yürekler siper oldu vatana, minarelerden yükselen sala, hainlerin sonu oldu sabaha.”
“Gök kubbede ezan, meydanda iman; milletin destanıdır 15 Temmuz.”
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Türk milleti o gece bir kez daha destan yazdı. Darbecilere geçit vermeyen halk, demokrasinin en büyük savunucusu oldu. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
15 Temmuz, bir halkın silaha karşı yüreğiyle direndiği gündür. Vatan için sokağa çıkanlar, tarihi değiştirdi. Demokrasi mücadelesi asla unutulmayacak.
Millî iradeye yönelen saldırı, halkın kararlı duruşuyla bertaraf edildi. O gece Türk milleti bir bütün olarak ayağa kalktı. Unutmadık, unutturmayacağız.
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