UZUN 15 TEMMUZ MESAJLARI

15 Temmuz’un yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasi ve özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.

15 Temmuz, milletin destanı, demokrasinin kalesidir. O günün kahramanları, bizlere her zaman örnek olacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum.

15 Temmuz, milletin destanı, demokrasinin kalesidir. O günün kahramanları, bizlere her zaman örnek olacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum.