15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi?
Bu sene 8. yıl dönümü olacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşıyor. Peki, 15 Temmuz hangi güne denk geliyor ve resmi tatil olarak sayılıyor mu? İşte, 2024 resmi tatiller listesi...
- 1
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gündemdeki yerini aldı. Her sene olduğu gibi bu sene de darbe girişimine hayatını kaybeden vatandaşlar anılacak. Peki, bu sene 15 Temmuz hangi güne denk geliyor ve resmi tatil mi? İşte, detaylar...
- 2
15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2024 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz, resmi tatil olarak sayılıyor.
15 Temmuz günü kamu sektörü hizmet vermeyecek; özel sektörde ise durum değişebilir.
- 3
15 TEMMUZ’UN KAÇINCI YILI?
15 Temmuz darbe girişimi 2016 yılında gerçekleşmişti. Bu sene darbe girişiminin 8. yıl dönümü olacak.
-
- 4
2024 YILINDA HANGİ RESMİ TATİLLER KALDI?
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı