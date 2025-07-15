15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil olarak kabul edilmesiyle birlikte, sağlık hizmetlerine dair merak edilen sorular da gündeme geldi. Vatandaşlar, bu özel günde hastanelerin, sağlık ocaklarının ve eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Acil sağlık ihtiyaçları ve ilaç temini açısından önemli olan bu sorunun yanıtı, günün planlamasını da doğrudan etkiliyor. Peki, 15 Temmuz’da hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları hizmet veriyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar...