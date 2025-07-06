14.500, 15.000, 15.500, 16.000, 16.500, 17.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? 2025 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama
Emekli zammı 2025 Temmuz-Aralık dönemi için belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Böylece 2025 yılının ikinci yarısı için emekli zam oranı yüzde 16,67 oldu. En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye yükseldi. Şimdi zamlı maaşlarını merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar, ''14.500, 15.000, 15.500, 16.000, 16.500, 17.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu...
- 1
Yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli zammı yüzde 16,67 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise 16 bin 881 TL’ye yükseldi. Bu gelişme sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Alacakları yeni aylık tutarlarını öğrenmek isteyen milyonlarca emekli zamlı emekli maaşı tablosu araştırmalarına başladı. Peki, 14.500, 15.000, 15.500, 16.000, 16.500, 17.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2025 Temmuz zammı sonrası yeni emekli maaşları…
- 2
6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2025 Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon, haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu.
Böylece Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,67; memur zammı ise yüzde 15,57 oldu.
- 3
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı aylığının 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
Güler, yaptığı açıklamada "14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığını, TÜİK'in yüzde 16,67 TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 liraya yükseltmiş bulunuyoruz" dedi.
-
- 4
KOMİSYON'DAN GEÇTİ
En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Komisyonda AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesi doğrultusunda teklifin "yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen asgari aylık ödeme işlemlerine yönelik usul ve esasların belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yetki tanıyan" hükmünde değişikliğe gidildi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklarla birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, ilgili düzenleme uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 16 bin 881 liradan az olamayacak.
- 5
14.500, 15.000, 15.500, 16.000, 16.500, 17.000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
2025 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşları hesaplandı. %16,67 zamla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:
14.469 TL alanlar 16.881 TL
15.000 TL alanlar 17.500 TL
15.500 TL alanlar 18.084 TL
16.000 TL alanlar 18.667 TL
16.500 TL alanlar 19.251 TL
17.000 TL alanlar 19.834 TL
17.500 TL alanlar 20.417 TL
18.000 TL alanlar 21.001 TL
18.500 TL alanlar 21.584 TL
19.000 TL alanlar 22.167 TL
- 6
20.000 TL alanlar 23.334 TL
21.000 TL alanlar 24.501 TL
22.000 TL alanlar 25.667 TL
23.000 TL alanlar 26.834 TL
24.000 TL alanlar 28.001 TL
25.000 TL alanlar 29.168 TL
26.000 TL alanlar 30.334 TL
30.000 TL alanlar 35.001 TL alacaklar.
- 7
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak.
Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını alırken ay içinde farkları da yatacak.
Memurlar ise ayın 15'i itibariyle zamlı maaşlarını alacak.
- 8
EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?
Belirlenen zam oranı emeklinin kök maaşı üzerine yansıyor. Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir kişi önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyebiliyor.
4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.