14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel: Kalp şeklinde Linzer kurabiye tarifi

Adını Avusturya'nın Linzer şehrinden alan bu kurabiyeler, dolguyla birlikte sandviçlenmiş iki bisküvidir. Geleneksel olarak kayısı veya çilek reçeli ile doldurulan bu kurabiyeler isteğe göre şekillendirebilir. Özellikle Sevgililer Günü'nde partnerinizi mutlu etmek için kalp şeklinde uyarlayabileceğiniz bu tarif tam size göre! İşte, yapılışı...