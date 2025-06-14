14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?
14 Haziran tarihi, geçmişte yaşanan önemli olaylarla dikkat çeken özel günlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca dini ve milli bayramlar değil, tarihe iz bırakmış olayların yıl dönümleri de araştırılıyor. Ayrıca bugün Dünya Kan Bağışçıları Günü olarak biliniyor. İşte bu özel güne dair detaylar...
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Geçmişte yaşanan olayların yıl dönümlerinde o güne dair bilgiler daha çok araştırılıyor. 14 Haziran aynı zamanda, gönüllü ve karşılıksız kan bağışında bulunan kişilere teşekkür etmek ve toplumda kan bağışı bilincini artırmak amacıyla kutlanan Dünya Kan Bağışçıları Günüdür. İşte ayrıntılar...
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14 HAZİRAN DÜNYA KAN BAĞIŞÇILARI GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?
14 Haziran'da, kan bağışının hayat kurtaran etkisi vurgulanır ve yeterli kan stoğunun sağlanmasının önemi kamuoyuyla paylaşılır. Aynı zamanda, güvenli kan temini konusunda sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi hedeflenir.
Bu özel gün, kan gruplarını keşfeden Avusturyalı bilim insanı Karl Landsteiner’ın doğum günü olan 14 Haziran’a ithafen belirlenmiştir. Landsteiner, 1901 yılında A, B, AB ve 0 kan gruplarını keşfederek modern kan nakli uygulamalarının temelini atmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu gibi kurumların desteğiyle, 2004 yılından itibaren 14 Haziran, tüm dünyada kan bağışçılarının onurlandırıldığı uluslararası bir gün haline gelmiştir.
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TARİHTE 14 HAZİRAN
1777 - Yıldızları ve şeritleri olan ilk ABD bayrağı, Kongre tarafından Amerika Birleşik Devletleri bayrağı olarak kabul edildi. (Önceki bayrakta yıldızların olduğu bölümde İngiltere bayrağının renkleri bulunuyordu)
1789 - Darıdan damıtılarak yapılan ilk viski, Amerikalı din adamı vaiz Elijah Craig tarafından üretildi. Bu tür viskiye Bourbon adı verildi, çünkü bu din adamı Kentucky'nin Bourbon ilçesinde yaşıyordu.
1830 - Fransa, Cezayir'i sömürgeleştirmeye başladı: İlk adımda Sidi Ferruch şehrine 34000 asker çıkardı.
1839 - Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.
1846 - Meksika-Amerika Savaşı sırasında Kaliforniya Cumhuriyeti, Meksika'dan bağımsızlığını ilan etti.
1900 - Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.
1909 - Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan "İçtimaatı Umumiye Kanunu" kabul edildi.
1925 - Göztepe SK kuruldu.
1926 - Brezilya, Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı.
1935 - Etibank Genel Müdürlüğü kuruldu.
1935 - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasına ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi.
1935 - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
1937 - Hatay Devleti'nin bağımsızlığı, TBMM'de onaylandı.
1940 - Alman Birlikleri Paris’e girdi.
1949 - Vietnam Devleti kuruldu.
1951 - İlk ticari bilgisayar olan UNIVAC I tanıtıldı ve ilk makine "ABD Nüfus Müdürlüğü"ne tahsis edildi. (İkincisini Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri alacaktır.)
1952 - İlk nükleer denizaltı olan USS Nautilus'un omurgası kızağa kondu.
1964 - Nelson Mandela, ömür boyu hapse mahkûm edildi.
1966 - Vatikan, "index librorum prohibitum" adı verilen yasaklı kitaplar listesini yürürlükten kaldırdığını duyurdu. Liste, ilk kez 1557'de oluşturulmuştu.
1977 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Hükûmet kurma görevini CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verdi.
1982 - Arjantin güçleri, Falkland Adaları'nda Birleşik Krallık birliklerine teslim oldu.
1985 - Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, Schengen Antlaşması'nı imzaladılar.
1989 - Kapalı yerlerde sigara içilmesi ile sigara reklamı ve kampanyası yasaklandı.
2000 - İtalya'da affedilen ve Abdi İpekçi suikastı ile gasptan iadesi kararlaştırılan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye getirildi.
2001 - Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996'da oluşturdukları "Şanghay Beşlisi" adlı yapılanmaya, Özbekistan'ın da katılmasıyla Şanghay İşbirliği Örgütü kuruldu.
2014 - Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir İlyuşin İl-76 nakliye uçağı, Lugansk Halk Cumhuriyeti güçleri tarafından vuruldu. Uçağın düşmesi sonucunda 49 kişi öldü.
2018 - 21. FIFA Dünya Kupası organizasyonu olan 2018 Dünya Kupası başladı.
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