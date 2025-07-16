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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 14-19 yaş arası gençlerde 16 stop-motion film

        14-19 yaş arası gençlerde 16 stop-motion film

        İKSV Alt Kat'ın İstanbul Film Festivali işbirliği ve İKSV 2025 Festivalleri, Genç ve Çocuk Atölyeleri 14-19 yaş arası gençlere yönelik düzenlediği stop-motion animasyon atölyesi, çevrimiçi kapanış etkinliğiyle sona erdi. Nisan - haziran ayları arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen atölye kapsamında, genç katılımcılar stop-motion tekniğini kullanarak toplam 16 kısa animasyon filmi üretti. Gençlerin özgün fikirlerinden doğan bu filmler, İKSV'nin YouTube kanalında izleyicilerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 13:20 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:20
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        14-19 yaş arası gençlerde 16 stop-motion film
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında hayata geçirilen ve kültür-sanat etkinliklerine erişim ile katılım olanaklarını artırmayı amaçlayan İKSV Alt Kat, İstanbul Film Festivali işbirliği ve İKSV 2025 Festivalleri, Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru Alarko Holding’in katkılarıyla, 14-19 yaş arası gençlere yönelik bir stop-motion animasyon atölyesi düzenledi. Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin katıldığı atölyeler haziran ayında tamamlandı. Her döneminde katılımcıların şehirde kendi yön bulma deneyimlerini araştırdıkları program kapsamında altı ayrı çalışma gerçekleştirildi. Atölyenin yürütücülüğünü ise yönetmen Gökalp Gönen üstlendi.

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        Nisan - haziran ayları arasında iki dönem halinde gerçekleştirilen atölyelerde, yönetmen ve eğitmen Gökalp Gönen rehberliğinde çalışan katılımcılar, kendi karakterlerini tasarlayıp cut-out tekniğiyle animasyonlar oluşturdu. Ayrıca gençler, yapay zekâ destekli araçlarla animasyon üretimini deneyimleme fırsatı buldu. Atölye sürecinde katılımcılar, kurgu, ses tasarımı ve hikâye anlatımı gibi animasyonun temel bileşenlerine dair kapsamlı bir keşfe çıktılar. Toplamda 52 genç katılımcının yer aldığı bu yılki atölyelerin sonunda tüm katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

        Atölye sürecinde üretilen filmler, 30 Haziran akşamı düzenlenen çevrimiçi kapanış etkinliğinde paylaşıldı. Etkinliğe, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, atölye yürütücüsü yönetmen Gökalp Gönen, Anima İstanbul’un kurucusu Mehmet Kurtuluş ve Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar konuk olarak katıldı.

        Katılımcılar atölye boyunca stop-motion animasyon türünün güncel örneklerini inceleyerek farklı teknikleri öğrendiler; hayal güçlerini yansıttıkları özgün animasyon filmler ürettiler. Ortaya çıkan 16 kısa film, şu anda İKSV YouTube kanalında izlenebilir.

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        #İstanbul Film Festivali
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
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