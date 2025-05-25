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        Haberler Gündem 3. Sayfa 13 yaşındaki Enes, boğularak öldürülmüş halde bulundu | Son dakika haberleri

        13 yaşındaki Enes, boğularak öldürülmüş halde bulundu

        Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 13 yaşındaki Enes Öztaş, boş arazide iple boğularak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 23:41 Güncelleme: 25.05.2025 - 23:41
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        13 yaşındaki Enes, boğularak öldürülmüş halde bulundu
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        Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesinde boş arazide hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, isminin Enes Öztaş olduğu belirlenen çocuğun iple boğularak öldürüldü tespit edildi.

        Enes Öztaş’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Enes Öztaş’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Akbıyıklı köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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