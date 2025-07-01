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        Haberler Kültür-Sanat 13. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları başladı

        13. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları başladı

        Bu yıl 13. kez sinemaseverlerle buluşacak olan Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası yarışma bölümleri için başvurular başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:29
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        13. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları başladı
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        Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 7-14 Kasım'da 13. kez sinemaseverlerle buluşturulacak Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası yarışma bölümleri için başvuru süreci başladı.

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünya sinemasından dikkat çekici yapımların gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşilerin yer aldığı festivalin artistik direktörlüğünü bu yıl da Enes Erbay üstleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Başkanı Ogün Şanlıer, "Bu yıl on üçüncüsünü düzenlediğimiz festivalimiz, bu yıl da sinemamızın gücünü ve anlatım zenginliğini hem ulusal hem uluslararası platformlarda bir kez daha gözler önüne serecek" ifadelerini kullandı.

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        Yarışmada yer alan tüm filmler Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için aday olacak

        Festivalde Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film alanlarında yarışmalar düzenlenecek.

        1 Ocak 2024 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film'e verilen Altın Yunus ödülünün yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında da ödüller sahiplerini bulacak.

        Süre kısıtlamasının olmadığı ve Türkiye yapımı belgesel filmlerin katılabildiği Ulusal Belgesel Yarışması'nda da bu yıl yine En İyi Ulusal Belgesel Film ve Jüri Özel ödülleri dağıtılacak.

        Türkiye'den ve dünyadan bağımsız sinema örneklerini bir araya getirmeye, yeni sinemacıları desteklemeye ve sinema endüstrisini güçlendirmeye devam eden festivalin Kısa Film Yarışması'nda ise En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film ve En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülleri verilecek.

        Yarışmada yer alan tüm filmler bu yıl da Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için aday olacak.

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        SON BAŞVURU TARİHİ 1 EKİM

        Ayrıca festivalin ulusal kısa film yarışmasında yer alan filmlerden biri İstanbul Medya Akademisi tarafından para ödülüyle desteklenen Genç Yetenek Ödülü'nü kazanacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destek verdiği 13. Boğaziçi Film Festivali'nin başvuruları, festivalin web sitesinde yer alan formlar doldurularak, 1 Ekim Çarşamba akşamına kadar gerçekleştirilebilecek.

        Tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

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        #13. Boğaziçi Film Festivali
        #Boğaziçi Film Festivali başvurular
        #Boğaziçi Film Festivali
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