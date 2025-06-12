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        Haberler Bilgi Gündem 12 Haziran Resmi Gazete kararları açıklandı mı, alınan kararları neler? Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        12 Haziran Resmi Gazete kararları: İşte Resmi Gazete'de öne çıkanlar!

        12 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve gündeme oturan kararlarla kamuoyunun dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 12 Haziran Resmi Gazete'de hangi başlıklar öne çıktı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 00:29 Güncelleme: 12.06.2025 - 00:29
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        • 1

          12 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ve yönetmelikler, geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemelerle birlikte bazı önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni tebliğler ve yönetmelikler vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. İşte 12 Haziran tarihli Resmî Gazete’de dikkat çeken düzenlemeler…

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİK

          –– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞLER

          –– Yapı Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

          –– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

          –– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 28)

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2025 Tarihli ve 2020/17953 Başvuru Numaralı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2025 Tarihli ve 2023/33667 Başvuru Numaralı Kararı

        • 3

          DANIŞTAY KARARI

          –– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2024/6, K: 2025/1)

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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