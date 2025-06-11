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        Haberler Spor Futbol 114 yıllık futbol çınarı Brescia iflas etti! - Futbol Haberleri

        114 yıllık futbol çınarı Brescia iflas etti!

        114 yıllık köklü İtalyan kulüp Brescia, 3 milyon euroluk borcunu ödeyemediği için profesyonel liglerden men edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:35
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        114 yıllık futbol çınarı Brescia iflas etti!
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        İtalya futbolunun köklü kulüplerinden Brescia, 3 milyon euroluk borcunu ödeyememesi nedeniyle profesyonel liglerden ihraç edildi.

        Serie B'de mücadele eden ekip, geçtiğimiz sezon küme düşme hattının hemen üzerinde kalarak ligde kalmayı başarmıştı. Ancak mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen kulüp, dört puan silme cezası aldı ve Serie C'ye düşürüldü. Sonrasında ise ödenmemiş maaşlar nedeniyle profesyonel statüsünü kaybetti.

        İtalyan basınına göre, Brescia'nın son iki aylık maaş ödemeleri için 6 Haziran Cuma gününe kadar süresi vardı fakat bu sürede ödeme yapılmadı. 2017 yılından bu yana kulübün sahibi olan ve daha önce İngiliz kulübü Leeds United'ı da yöneten Massimo Cellino'nun yönetimindeki Brescia, mali krizden çıkamayarak iflas etti.

        EFSANELERİN YUVASI BRESCIA

        114 yıllık kulüp tarihine Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni ve Mario Balotelli gibi efsane isimleri sığdıran Brescia, artık profesyonel liglerde yer alamayacak. Kulübün geleceği ise belirsizliğini koruyor.

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