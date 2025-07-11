Temmuz ayında on birinci güne girildi. Bu kapsamda 11 Temmuz tarihinde dünyada kutlanan önemli günler gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler, dünyanın farklı noktalarında farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, "11 Temmuz ne günü? Bugün dünya ne günü?" İşte detaylar...