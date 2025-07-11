Bugün ne günü? 11 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olaylar
Temmuz ayında bir hafta geride kalırken, 11 Temmuz tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 11 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olayları haberimizde bir araya getirdik. İşte 11 Temmuz'da dünyada kutlanan özel günler...
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Temmuz ayında on birinci güne girildi. Bu kapsamda 11 Temmuz tarihinde dünyada kutlanan önemli günler gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler, dünyanın farklı noktalarında farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, "11 Temmuz ne günü? Bugün dünya ne günü?" İşte detaylar...
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11 TEMMUZ NE GÜNÜ?
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edilmiştir.
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11 TEMMUZ TARİHİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR
1302 - Altın Mahmuzlar Savaşı'nda Flandre şehirleri etrafındaki "Koalisyon Ordusu", Fransa Krallığı Ordusu'nu yenilgiye uğrattı.
1346 - IV. Karl, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na Kral olarak seçildi.
1740 - Pogrom: Yahudiler, "Küçük Rusya"dan (bugünkü Ukrayna) sürüldüler.
1789 - Fransız devrimci Lafayette, "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni Devrimci Millî Meclis'e sundu.
1859 - Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi adlı romanı yayımlandı.
1895 - Auguste ve Louis Lumière kardeşler, film teknolojilerini bilim adamlarına tanıttılar.
1921 - İrlanda Bağımsızlık Savaşı sonucunda Kuzey İrlanda, İrlanda'dan bağımsızlığını kazandı.
1933 - Sümerbank, resmen faaliyete geçti.
1939 - Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmensüer Hatay Valiliğine atandı.
1960 - Harper Lee'nin Bülbülü Öldürmek adlı romanı ilk baskısını yaptı.
1960 - İdam cezasında yaş haddi kaldırıldı.
1962 - Atlantik ötesine ilk kez uydu aracılığıyla televizyon yayını gerçekleştirildi.
1967 - Tuborg, Türkiye'de bira üretimine başladı.
1971 - Sabahattin Eyüboğlu, İsviçre asıllı piyanist Magdi Rufer, edebiyatçı Azra Erhat ile Vedat Günyol ve Yaşar Kemal’in eşi Tilda Gökçeli gözaltına alındılar.
1971 - Şili, bakır madenlerini millileştirdi.
1975 - Eski Çin’in başkenti Şian’da, 2000 yıl öncesine ait, kilden yapılmış, gerçek boyutlarda ve savaş donanımlı 6000 kişilik bir ordu bulundu. Toprak Askerler'in hiçbirinin diğerine benzememesi şaşkınlık yarattı.
1979 - Abdi İpekçi cinayetinin katil zanlısı, Mehmet Ali Ağca ve Yavuz Çaylan yakalandı.
1982 - İtalya, İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı 3-1 yenerek FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü kez kazandı.
1984 - Özel dershanelerin yeniden kurulması yasalaştı.
1991 - Halkın Emek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın cenazesinde, halkın üzerine ateş açılmasını protesto eden Nusaybin, Lice ve Bismil esnafı, kepenk kapattı.
1992 - İzmir'in 3. devlet üniversitesi olan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kuruldu.
1992 - Kapatılan Sosyalist Parti yerine, İşçi Partisi kuruldu.
1994 - Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, PKK eylemlerini gerekçe göstererek er ve erbaşların terhislerini 4 ay erteledi.
1995 - Bosna Soykırımı: Ratko Mladiç komutasındaki Sırp ordusu, Bosna-Hersek'teki Srebrenitza Bölgesi'nde, toplamda yaklaşık 8000 Boşnak'ın öldürüldüğü Srebrenitza Katliamı'na başladı.
2010 - İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen Dünya Kupası'nda, Hollanda'yı 1-0 yenerek ilk kez FIFA Dünya Kupası sahibi oldu.
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