102 bin sürücünün ehliyeti geri alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-12 Haziran 2025 tarihleri arasında alkollüyken araç kullanan 102 bin 725 sürücüye işlem yapıldığını ve sürücü belgelerinin geçici olarak geri alındığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

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"1 Ocak-12 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; 'alkol etkisinde araç kullanımı' ile ilgili toplam 102 bin 725 sürücüye işlem yapıldı ve sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48/5 maddesi gereğince hususi araçlarda 0.50 promil, diğer araçlarda 0.20 promil üzeri alkolle araç kullanmak yasaktır. Lütfen alkollü araç kullanmayın. Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor."