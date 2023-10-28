Senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı filmde Ahir Usta, Osmanlı kültürünü temsil eden, 600 yıllık hanedanın yok sayılmasından rahatsız olan, geleneklerine bağlı bir karakter. Başta şef aşçı (Necip Memili) olmak üzere mutfakta pek sevilmiyor, saygı görmüyor. Bir zamanlar saray aşçısı olduğu bilinmiyor. Torpille işe giren sıradan bir kazancı olduğunu sanılıyor. Ama olaylar öyle bir gelişiyor ki Latife Hanım’ın şef aşçıyla yaptığı tüm hazırlıklar boşa gidiyor, Ahir Usta işin başına geçiyor ve menü baştan aşağı değişiyor. Gecenin sonunda, görmezlikten gelinen Ahir Usta’ya ve onun temsil ettiği kültüre herkes saygı duyuyor. Bu arada, seyrettiğimiz geriye dönüş sahnelerinde Ahir Usta’nın, Mustafa Kemal’le kurduğu gönül bağının Çanakkale Savaşı’na kadar gittiğini görüyoruz. Levent Onan’ın yönettiği film, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişi çeşitli simge ve metaforlarla anlatıyor. En etkileyici metafor hiç kuşkusuz küçük Elif’in Mustafa Kemal’e hediye olarak getirdiği bohça… Elif ise geleceği, Cumhuriyeti temsil ediyor ve her şey ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ fikrine bağlanıyor. (27 Ekim’de gösterime girdi)