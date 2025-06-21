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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!

        Diyarbakır'da, 10 yaşındaki kuzeni Yasemin Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki M.Ç., 10 ay önce annesini kanserden kaybettiğini belirterek, "Hastalığı babam ile dayım tarafından saklandı. Annemin tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Dayıma ve babama karşı kin güttüm" dedi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 21.06.2025 - 08:19 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:19
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        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
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        Diyarbakır Ergani'de, bıçaklanmış halde ölü bulunan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın kız kuzeni M.Ç.'nin (17), ifadesi ortaya çıktı.

        M.Ç.'nin ifadesinde, "Annemi kanserden kaybettim. Hastalığı, babam ile dayım tarafından saklandı. Annemin tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Dayıma ve babama karşı kin güttüm" dedi.

        YASEMİN, KATİLİNİN EVİNDEYMİŞ

        M.Ç.'nin, Diyarbakır merkezde oturan teyzesinin kızı İ.Y.T. ile cinayet üzerine konuşmalar yaptığı belirlenirken, Yasemin'in olaydan önce M.Ç.'nin evinde olduğu tespit edildi.

        KÜÇÜK KIZI DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

        M.Ç., kuzeni Yasemin'i yangın merdivenine götürerek defalarca bıçakladığını söyleyerek, daha sonra 5. kattaki evine geldiğini ve sosyal medya üzerinden kuzeni İ.Y.T.'ye mesaj atarak Yasemin'i öldürdüğünü söylediği, mesaj attığı sosyal medya uygulamasını da telefonundan sildiğini kaydetti.

        AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU

        18 Haziran'da ilçenin Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, kızları Yasemin Yıldırım (10) kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilip, vatandaşlarla birlikte arama çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucu Yasemin'in cesedi, oturduğu sitenin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu.

        AYAKKABISINDA KAN TESPİT EDİLMİŞTİ

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. adlı kız gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu. M.Ç., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanmıştı.

        KUZENİ GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

        Öte yandan, olaya ilişkin M.Ç.'nin 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T.'de gözaltına alındı. İ.Y.T. ise hakkında 'konutunu terk etmeme' adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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