Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni yangın merdiveni boşluğunda, bıçaklanmış halde bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Yıldırım'ın kız kuzeni 17 yaşındaki M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç.'nin oturduğu evde yapılan aramada; olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile kanlı ayakkabı bulundu
Diyarbakır'da, edinilen bilgilere göre, dün Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde, saat 19.00 sıralarında 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.
MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU
İHA ve DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ve ailenin aramaları sonucu saat 24.00 civarında Yasemin'in cansız bedeni sitenin yangın merdiveni boşluğunda bıçaklanmış halde bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
KIZ KUZENİ GÖZALTINDA
Yasemin Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelinin, kız kuzeni M.Ç. (17) olduğu öğrenildi.
BIÇAK VE KANLI AYAKKABI BULUNDU
M.Ç.'nin oturduğu evde yapılan aramada; olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile kanlı ayakkabı bulundu. M.Ç.'nin işlemleri devam ediyor.